INSOLITE | 15.000 kilomètres en van de Forcé à ... Pondichéry en Inde !

Forcé, France

Un couple mayennais a la bougeotte, et c'est peu de le dire. Fred et Caroline ont pris l'habitude de voyager depuis quelques années tous les deux. Les trentenaires ont par exemple vécu cinq ans en Guadeloupe avant d'entamer un tour du monde en 2014 puis un tour d'Europe en 2017. "Quand on s'est connus, on n'avait pas autant la bougeotte, mais après être partis une première nous n'arrivons plus à nous arrêter aujourd'hui" sourit Caroline.

Un nouveau challenge, une expérience inoubliable s'offre à eux en 2019 : rouler de Forcé jusqu'à Pondichéry en Inde, dans un van pour aller rejoindre la famille de Fred, 31 ans.

Voyager pas cher ...

D'ailleurs, d'après ce dernier, les membres de sa famille indienne sont dubitatifs sur le périple. "C'est très abstrait pour eux, ils se disent "bon ils délirent un peu, par où va t-il passer ?" (rires) Mais quand ils nous verront arriver, ils penseront autrement !" déclare Fred. Le couple aura donc plus de 15.000 kilomètres à parcourir dans leur van qu'ils aménagent sans cesse, véritable maison roulante avec douche, lit, cuisine. Caroline et Fred n'ont pas encore budgétisé précisément leur voyage mais d'après monsieur, voyager n'est pas une question d'argent.

Financièrement c'est possible, car vous n'avez plus d"hébergement à payer. La dépense la plus importante, c'est le carburant, mais on a pas trouvé plus cher qu'en France pour l'instant !" - Fred

... et faire la promotion de la Mayenne

Au gré de leurs périples dans le passé, Fred et Caroline ont jouer les ambassadeurs de la Mayenne, et ont pu mesurer auprès des Français de l'étranger que le département souffrait d'un certain déficit de notoriété. "On leur parle souvent de Sainte-Suzanne" explique Caroline. "On leur demande s'ils n'ont pas vu l'émission "Le village préféré des Français" (Sainte-Suzanne est arrivé 3e en 2013, ndlr), mais non ... c'est désespéré. On ne sait pas de quoi parler pour qu'ils identifient la Mayenne. On leur parle du camembert Le Bon Mayennais du coup" termine Caroline.

Le point commun entre l'Inde et la Mayenne ce sont les vaches, et elles sont sacrées dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. Un argument de plus pour vendre le département à la famille de Fred. Nos globe-trotters racontent depuis plusieurs années leurs aventures sur la planète sur leur site internet casquetteetbaskets.com.