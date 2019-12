INSOLITE - Clermont-Ferrand : Michel, père Noël et chauffeur de bus au grand cœur

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Pas de traîneau pour ce père Noël un peu spécial, mais un bus ! Michel, 67 ans, est chauffeur sur la ligne 43 entre Champeix-Saint-Saturnin-Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Et pour la troisième année consécutive, il a décidé de conduire avec la panoplie complète : costume, bonnet, gants et barbe blanche. Le tout avec le consentement de son employeur (les transports Robin). Sur le quai de la gare routière, son arrivée ne passe pas inaperçue. L'effet de surprise déclenche naturellement des sourires. Et tout c'est ce qui compte.

Petite entorse à la tradition vestimentaire, le père Noël troque ses petites lunettes rondes pour des lunettes de vue. Michel ne badine pas avec la sécurité. "Je ne mets jamais la sécurité des passagers en péril", assure Michel. "Je contrôle les billets comme si j'étais en civil. Pas de cadeau de ce côté-là."

Drôle de rencontre pour les enfants à la gare routière de Clermont-Ferrand © Radio France - Eric Le Bihan

Une hotte avec des bonbons et des cadeaux est posée à l'entrée du bus et quand tout le monde est descendu, c'est les quais que Michel poursuit sa distribution. Au grand bonheur des petits et des grands usagers. "Je fais ça pour avoir le plaisir de voir les gens sourire et de les rendre heureux quelques minutes. Surtout en cette période de grève... Ça met un peu d'animation dans le bus et à l'extérieur, quand je passe dans Clermont-Ferrand".

Une tradition que Michel cultivait avant même de conduire un bus. Il faisait du porte à porte chez les particuliers. À chaque fin de service, le sexagénaire prend la direction d'une grande surface située à proximité de la gare routière. C'est là qu'il va se ravitailler gracieusement en bonbons et autres friandises.

Michel veut donner du bonheur aux usagers de la ligne 43 © Radio France - Eric Le Bihan

Le père noël conduit le bus de la ligne 43 depuis trois ans Copier

Michel hésite à donner son âge au micro. Il ne veut pas se mettre les grévistes à dos, mais le père Noël chauffeur a dépassé l'âge pivot depuis un petit bout de temps. Le conducteur au grand cœur reprendra du service juste après Noël sur la ligne 43. Sans déguisement, mais toujours avec le sourire et des bonbons.