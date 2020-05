INSOLITE - Les résidents d'un Ehpad ravivent la flamme olympique et font le buzz dans le Cantal

Comment redonner le sourire aux pensionnaires confinés des maisons de retraite privés de leurs proches depuis de très longues semaines ? C'est l'une des nombreuses préoccupations des personnels d'Ehpad. Certains ont de la suite dans les idées comme à L’Orée du bois, à Saignes, dans le nord du Cantal. Les moyens modernes de communication permettent de maintenir le lien avec l'entourage familial, via des smartphones ou des tablettes numériques. Mais pour aller plus loin, sans sortir, la direction de la maison de retraite cantalienne a décidé de réaliser des vidéos mettant en scène ses résidents. Les deux premières ayant eu du succès, les équipes ont peaufiné la troisième, sortie dans la semaine. Les J.O sont annulés, qu'à cela ne tienne, ils auront quand même lieu, dans le Cantal.

Des J.O au cours desquels tout est permis

Ce sont des jeux olympiques version grand âge ! Au programme des épreuves : une course de fauteuils roulants, un concours de fléchettes et de pétanque, une partie de bowling, des matches de football, de basket ... Nelly Estorgues est aide-soignante : "C'est une mise en scène dans laquelle les résidents nous jouent des tours et nous mettent des bâtons dans les roues pour gagner ces fameux jeux olympiques. Il y a des chutes, bien sûr ce sont de fausses chutes".

Un buzz olympique

Une vingtaine de pensionnaires, sur les 69 de l'établissement, se sont prêtés au(x) jeu(x) et ont défié les personnels, soignants ou pas. Deux semaines ont été nécessaires pour immortaliser cet olympiade des grands seniors dans une vidéo publié mardi 28 avril sur Facebook. En quelques jours, elle comptabilise environ 20 000 vues. Nelly Estorgues témoigne : "Cela donne beaucoup d'espoir, surtout aux familles qui ne peuvent pas venir en ce moment, ou très peu. Elles sont en attente de nouvelles, de voir comment ça se passe pour leurs parents. Et puis nous on est une équipe qui aime bien rire. C'est un petit plus qui montre aussi que notre maison est remplie de bonne humeur. Malgré le confinement, on s'en sort pas mal !".

Une nouvelle vidéo, la quatrième, pourrait être tournée prochainement.

L'Orée du bois est un des 12 établissements gérés par Les Cités Cantaliennes de l'Automne dans le département.