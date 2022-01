INSOLITE Puy-de-Dôme : la station de Super Besse vend des sièges de remontées mécaniques

Voici une idée de décoration un peu "encombrante" mais très originale. La petite annonce a été postée vendredi dernier sur la page Facebook de la station de Super Besse dans le massif du Sancy. Elle met en vente des sièges de remontées mécaniques. Le tarif est de 200€ pièce. Les dimensions sont de 3.40m/2.40m. Chaque télésiège pèse 128kg.

Information essentielle : il est inutile d'appeler la station. La demande se fait exclusivement par courriel. Il faut envoyer votre demande à l'adresse suivante : jb@pavin-sancy.com

De toute façon, les clients sont déjà très nombreux et Jérôme Bezsonoff croule sous les demandes. L'animateur sécurité de la station de Super Besse explique pourquoi ces sièges sont à vendre. "L'entreprise a décidé de couper un télésiège en deux, parce qu'on a mis des unités de production toute température sous cet appareil pour donner aux skieurs des pistes rouges. Si des fois, à Noël, on n'avait pas eu de neige, on avait un secteur débutant en enneigé artificiellement et un secteur avec des pistes avec une difficulté supérieure. Donc on a décidé de couper cet appareil en deux. Il y avait 170 sièges à l'origine et maintenant, il y en a plus que 75. On en a récupéré une trentaine pour faire des pièces détachées. On ne va pas aller acheter des sièges neufs si des fois, il arrivait quelque chose sur un des deux appareils équipés des mêmes sièges. L'idée, c'était d'en garder un peu en pièces détachées et de vendre les autres pour décoration."

Autre précision, la station n'assure pas le transport des sièges vendus. Il faut les récupérer sur place. Ne venez pas avec votre voiture, ça ne rentrera pas...

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une trentaine en vente en juin prochain

Sur les 80 pièces mises en vente pour le moment, il n'en reste plus qu'une petite dizaine à acquérir. Jérôme Bezsonoff a déjà répondu à une cinquantaine de sollicitations : "Beaucoup de gens ont des chalets sur Super Besse, ils veulent en faire un banc à mettre devant leur chalet. Les gens se prennent en photo sur le siège, ça fait une déco atypique. Il y en a beaucoup qui veulent les réserver et venir les chercher au printemps parce qu'ils ne sont pas équipés. C'est contraignant parce qu'on ne peut pas prendre de réservations, parce qu'on en a qu'une dizaine de disponibles tout de suite. Ils sont juste devant notre atelier de remontées mécaniques et en fait, on veut faire de la place pour pouvoir travailler."

Une trentaine d'autres sièges ont été mis dans un dépôt, mais il ne sera accessible que cet été parce que le chemin pour y aller traverse les pistes. Donc, ils ne seront en vente qu'au mois de juin prochain.