VIDÉO - Un chat retrouve sa famille sur l'Ile d'Oléron après neuf ans de séparation

Boudha avait disparu à l'automne 2013, peu de temps après le déménagement de ses propriétaires de Saint-Trojan à Dolus. Neuf ans après, le chat, qu'ils croyaient mort, a finalement été récupéré dans une rue de Saint-Trojan et recueilli par le Refuge oléronais. Des retrouvailles émouvantes.

Retrouver son animal de compagnie après plusieurs années de séparation, bien après qu'on ait cessé d'y croire. Tous ceux qui ont perdu un chat (ou un chien mais c'est plus rare) se raccrochent à ce genre d'histoires insolites.

Celle de Boudha, âgé de trois ans à l'époque, débute à l'automne 2013. Ses propriétaires, qui habitent à Saint-Trojan-les-Bains, décident de déménager à Dolus, toujours sur l'Ile d'Oléron (Charente-Maritime). Mais le félin ramené de l'Ile de La Réunion ne s'y fait pas. Il disparait. Les recherches restent vaines. Et les propriétaires finissent par se faire une raison : même s'il est "pucé", Boudha ne reviendra jamais.

Pascal et sa compagne continuent de bourlinguer sans leur matou au gré des déménagements (en Outre-mer notamment) et ils finissent par revenir s'installer en Charente-Maritime, à Cherbonnières à l'est de Saint-Jean-d'Angély.

Le week-end dernier, ils reçoivent un coup de fil du Refuge oléronais qui a réussi à les retrouver, malgré les nombreux changements de coordonnées. Boudha est affaibli mais en vie. Incroyable.

En fait, il n'a certainement jamais vraiment quitté le secteur de Saint-Trojan-les-Bains. On ne sait pas comment le chat a traversé ces neuf années, mais il a survécu à cette longue séparation avec peut-être un sentiment d'abandon. En restant dans "sa" commune, lui seul se raccrochait encore à l'idée qu'ils finiraient par revenir.

C'est un proche d'adhérent au refuge oléronais qui a retrouvé Boudha dans une caisse de transport recouverte d'une serviette et pleine rue sous un soleil de plomb. Il y est resté plusieurs jours jusqu'au miracle.

Dimanche 14 août, Pascal et sa conjointe ont fait le trajet depuis Cherbonnières jusqu'au refuge à Saint-Georges-d'Oléron pour rattraper le temps perdu et retrouver leur Boudha, aujourd'hui âgé de 12 ans. Pour des retrouvailles émouvantes. Neuf ans après...

Seule grosse inquiétude, son état de santé, très fragile et préoccupant. Dans l'attente des résultats d'examens vétérinaires, Boudha espère retrouver de la force et du réconfort... en famille.