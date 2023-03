INSOLITE - 35 bombes allemandes mises au jour sur un chantier à Fontenet

"C’est une extraordinaire découverte qui a été réalisée à Fontenet la semaine dernière par la société Deminetec , en charge de la dépollution de l’ancien camp militaire". Voilà par quoi commence le post Facebook de la mairie de Fontenet près de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime). 35 bombes de la Seconde Guerre mondiale ont été extraites du sol sur l'ancien camp militaire, site en cours de dépollution qui abritera bientôt le plus grand parc photovoltaïque de Charente-Maritime.

Le maire de Fontenet, Pascal Sagy, et son adjoint Francis Bruneteau, se sont rendus ce jeudi sur les lieux de cette impressionnante découverte. Il s'agit de "bombes d’entraînement allemandes en béton utilisées avant tout pour des exercices". La plupart d'entre elles étaient encore opérationnelles. Elles étaient dotées d’ampoules de fumigène intactes, qui ont dû être retirées et mises en sécurité. Les démineurs rochelais de la Sécurité civile viendront prochainement les neutraliser.

Loin d'être une première à Fontenet

Dans le post Facebook, la municipalité de Fontenet précise que ces 35 bombes sont "issues d’un stock laissé sur place, ces bombes de 250 kg, munies de fumigènes, permettaient aux pilotes de la Luftwaffe, stationnés à Fontenet de 1940 à 1944, de simuler des attaques au sol dans des conditions réelles [...]" Ce type de bombe était utilisé pour les entraînements des pilotes de Stukas ou autres chasseurs bombardiers, sur des objectifs installés sur des terres agricoles réquisitionnées.

Joint par France Bleu La Rochelle, le maire de Fontenet Pascal Sagy n'est pas vraiment étonné de cette découverte détonante. "Surprenant, non ? Mais c'était une belle découverte, d'autant plus qu'on a pas mal de choses du passé américain du camp, mais très peu de choses du passé allemand." Et Serge Sagy n'en est pas à sa première découverte. "Depuis que je suis maire, on a trouvé quand même plusieurs dizaines de bombes lors de travaux dans cet ancien camp. On aimerait beaucoup disposer de ces objets, malheureusement, la plupart ont été dispersés dans toutes les familles de Fontenet et il n'y a pas au sein de la collectivité un endroit où des objets ont été rassemblés. Effectivement, c'est bien dommage."

