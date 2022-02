INSOLITE - 500 poules vouées l'abattage sont à adopter au refuge oléronais

Suite au décès de leur propriétaire, les volailles étaient vouées à l'abattoir sans l'intervention du refuge oléronais qui organise une nouvelle campagne d'adoption. En faisant un don de cinq euros, vous pouvez en adopter une, uniquement sur réservation. On vous explique comment.

Ce n'est pas la première opération du genre menée dans les deux Charentes, mais avoir une poule à la maison est très tendance. Si en plus, vous faites une bonne action, c'est le top. Le refuge oléronais situé à Saint-Georges-d'Oléron organise une opération d'adoption de poules.

500 volailles* étaient destinées à l'abattoir après le décès de leur propriétaire. Une issue inenvisageable pour le refuge qui a décidé de les racheter pour leur offrir une seconde vie. En famille.

Cette opération d'envergure mobilise beaucoup les bénévoles (trop rares), qui ne comptent pas leurs heures. Ces 500 gallinacés nécessitent notamment la fabrication de très nombreuses cages artisanales. Si vous souhaitez acquérir une poule, il faudra juste faire un don de cinq euros par volaille.

Les adoptions se font uniquement sur réservation téléphonique du lundi au samedi entre 9h et 17h (fermé le dimanche). Il faut appeler au 06.75.55.29.49.

Une poule à la maison ? De plus en plus de familles se lancent. Triple avantage : elles pondent des œufs, elles sont de très bons alliés pour le recyclage et sont de très bons animaux de compagnie.

* L'élevage comptait 700 poules à la base, mais il n'en reste "que" 500 à adopter.