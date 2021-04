INSOLITE - A 100 ans, Paul Boudin continue de voler

Rencontrer Paul Boudin, c'est parler avec l'histoire. L'histoire industrielle du nord de l'Yonne, celle de l'aéronautique et même l'histoire médicale. Cet Icaunais, né peu après la Première Guerre mondiale, s'estime chanceux : il aura échappé enfant à la diphtérie et dans sa vieillesse, à la fois au Covid et à un accident d'ULM à l'âge de 98 ans.

Constructeur amateur d'avion

Casquette américaine sur la tête, le centenaire descend d'un petit tour dans son ancien avion, racheté et piloté par Jacky Agaesse, un membre de l'association. Il y a quarante ans, ce modeleur mécanicien devenu chef d'entreprise construisait son propre avion, un formule Mignet sur lequel il aura volé jusqu'à il y a peu : "j'ai volé pendant trente-deux ans avec, j'ai navigué dans la France entière. Et puis un jour, j'avais quatre-vingt-treize ans, le toubib m'a dit - tu ne peux pas continuer à voler comme ça, tu es en très bonne santé, tu as un coeur qui bat à cinquante-deux, tu n'as pas de tension, mais je ne peux pas à ton âge, te redonner la licence."

Paul Boudin fait partie de l'ASCAA, association sénonaise des constructeurs amateurs d'aéronef, qu'il aura présidée pendant 21 ans. © Radio France - Renaud Candelier

Interdit de voler en avion, mais pas en ULM

Pour autant Paul Boudin continue de voler avec un autre appareil : "c'est la stupidité des règlementations, je n'ai plus le droit de me tuer en avion, mais j'ai toujours le droit de me tuer en ULM !" Et ça n'a pas été sans surprise raconte Patrick Wadworth, le président de l'association : "le 18 décembre 2019, nous faisions un petit vol avec son ULM autour du terrain. A un moment, le moteur s'est arrêté, donc on a repris les commandes et on s'est posé correctement. Malheureusement, il y avait des labourés qui se sont trouvés en face des roues de l'avion, donc à 20 km/h on est passé sur le dos dans les champs. Notre ami Paul est sorti de l'avion comme il est là, tout de suite. C'est vous dire la vitalité de notre ami. C'est un extraterrestre."

Paul Boudin a raconté sa vie dans plusieurs livres © Radio France - Renaud Candelier

100 ans, l'âge de raison ?

Maintenant, en attendant de remonter une hélice sur son ULM Paul Boudin se dit quand-même : "je revolerai encore un petit peu, mais plus beaucoup hein. Il faut quand-même prendre un peu de sagesse à 100 ans." Si la raison a dû mal à s'imposer, c'est que la passion est ancienne. Paul Boudin a attrapé le virus du ciel durant les Trente Glorieuses, alors qu'il était chef d'entreprise (entreprise Boudin à Maillot).

"Un jour, le chef de fonderie m'a dit - pourquoi vous vous emmerdez à aller en voiture, prenez un avion" - Paul Boudin Copier

A part son petit accident d'ULM, l'aviateur amateur dit n'avoir jamais eu de problème en avion. Si, une fois, il a perdu son pot d'échappement en vol, mais s'en est aperçu seulement après l'atterrissage. Cet Icaunais, né peu après la Première Guerre mondiale, s'estime donc chanceux.

"Jusqu'à l'âge de douze ans, j'ai eu toutes les maladies qu'un gosse pouvait attraper" - Paul Boudin Copier

L'ancien industriel toujours membre actif de l'ASCAA (l'Association sénonaise des constructeurs amateurs d'aéronef) aura réussi aussi à transmettre sa passion et une partie de ses connaissances pointues en matière de mécanique. Son "pou", le surnom du formule Mignet pour les connaisseurs, est d'ailleurs là pour en témoigner.