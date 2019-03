INSOLITE : A Besançon, il revendait des vignettes Panini volées pour arrondir ses fins de mois

Au domicile de ce trafiquant un peu particulier, les policiers ont retrouvé 7500 vignettes, 1500 euros en liquide et... un album complet des Bleus champions du monde 2018.

"T'aurais pas un Griezmann contre deux Mbappé ?" C'est ce qu'on peut entendre d'habitude dans les cours de récré. Mais le trafic de vignettes Panini peut aussi être une source de revenus plutôt juteuse. A Besançon, les policiers ont interpellé ce mercredi matin un trentenaire pour des vols à l'étalage réguliers depuis un an.

7500 vignettes et 1500 euros en liquide

Les enquêteurs ont retrouvé chez lui 1500 euros en liquide et pas moins de 7500 vignettes Panini. Lorsqu'ils ont frappé à sa porte l'homme a même essayé de s'en débarrasser en les jetant par la fenêtre. Cet homme de 36 ans a spontanément avoué avoir considérablement arrondi ses fins de mois grâce à ce petit trafic : trois supermarchés bisontins au moins étaient victimes de ces vols de vignettes qu'il triait ensuite avant de revendre les plus rares sur le bon coin. Un trafic lucratif qui selon ses dires lui a rapporté 1000 euros par mois depuis un an.

Un album complet des Bleus champions du monde 2018

L'homme était aussi un peu collectionneur, les policiers ont mis la main sur un album complet de nos Bleus champions du monde en 2018. Et comme les footballeurs, il aimait les brushing soignés : on a aussi retrouvé chez lui un cabas entier rempli d'une quarantaine de bouteilles de shampoing. Le trafiquant, qui n'avait aucun antécédent judiciaire, sera convoqué en septembre devant le tribunal correctionnel.