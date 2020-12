INSOLITE | À Gorron, 108 poupées s'emparent des vitrines du centre-ville !

Pendant plusieurs semaines, les habitants du Nord-Mayenne peuvent admirer une centaine de poupées, exposées dans quatre vitrines du centre-ville de Gorron. Une façon de combler le vide laissé par la fermeture de certains magasins à cause du contexte sanitaire.

À Gorron, on a sens tout particulier de la fête. Pour occuper certaines boutiques vides et apporter un peu d'animation pour les fêtes de fin d'année, 108 poupées viennent d'être exposées dans quatre vitrines. Elles nous plongent dans quatre ambiances différentes. Celle d'une chorale, celle d'un mariage, celle d'une classe d'écoles des années 50 et la reproduction d'une chorale.

Toutes ces poupées appartiennent à une habitante de Cossé-le-Vivien : Marie-Annick Paillard. Cette plangonophile possède plus de 3.000 poupées et c'est elle qui a proposé l'idée à la ville de Gorron pour en exposer dans le centre-ville. Ces poupées sont habillées avec des vêtements sur-mesure cousus par une amie.

Les poupées de Marie-Annick Paillard - Ville de Gorron / DR

