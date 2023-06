Insolite : à Joigny, après un orage, on découvre la gouttière d'une l'école obstruée par des ballons

Ce sont des trombes d'eau qui se sont abattues depuis la fin de la semaine dernière dans le département de l'Yonne et notamment sur la commune de Joigny (la 3è ville du département). Depuis 3 jours ce sont en effet 45 mm d'eau qui sont tombés, c'est à dire quasiment les précipitations pour un mois de juin (52.3 mm).

Près d'un mois de pluie en trois jours à Joigny

Des orages et fortes pluies annoncées en amont des épisodes, la municipalité a donc décidé de vérifier les systèmes d'évacuation de la commune : la caniveaux, les plaques d'égout, mais aussi les gouttières sur les établissements qui dépendant de la municipalité.

Le post du maire de Joigny, Nicolas Soret - Nicolas Soret

Un problème d'évacuation à l'école Saint-Exupéry

Très rapidement, un problème d'évacuation d'eau a été identifié à l'école Saint-Exupéry, qu'à cela ne tienne, il faut aller constater ce qui empêche l'eau de s'écouler normalement. Le toit est très haut, il faut donc utiliser une nacelle pour aller constater le problème.

Et là surprise, une des gouttières de l'établissement est remplie de ballons de foot, de rugby et autres balles de tennis!

Plus d'une vingtaine d'objets perdus ou envoyés depuis le début de l'année par les élèves de l'établissement ! Ce qui a fait sourire le maire de la commune , Nicolas Soret : " Il doit y avoir un petit jeu, je pense, celui qui enverra son ballon le plus haut, et peut-être qu'il y a même des points quand il arrive sur le toit !"

