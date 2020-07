Insolite : à l'occasion de la journée mondiale des ovnis, quelques histoires locales de soucoupes volantes

Ce jeudi 2 juillet, c'est la journée mondiale des objets volants non identifiés. A cette occasion, France Bleu Lorraine a consulté les archives de plusieurs médias locaux pour quelques histoires insolites de soucoupes volantes dans le ciel mosellan.

Ce n'est pas un poisson d'avril. Mais les ufologues considèrent que le 2 juillet est la journée mondiale des OVNI, les objets volants non identifiés. En Moselle, les soucoupes volantes et autres phénomènes aériens inexpliqués et inexplicables ont été parfois observés, ces 70 dernières années.

De Rezonville à Peltre en passant par Chambley

En juillet 2016, dans un petit village situé à 15 km de Metz, une famille observe dans le ciel étoilé, un étrange phénomène lumineux. A l'époque, l'Est Républicain, rapporte que l'un des témoins a filmé la scène et l'a même diffusé en direct sur les réseaux sociaux.

En juin, 2008, Rachel Noël s'est rendue pour France Bleu Lorraine, près de Metz, entre Peltre et Marly, pour enquêter sur l'apparition de marques étranges dans un champ. Les ufologues les appelent les crop circle. Ces formes géométriques ont aussi fait parler d'elles en Alsace en juin 2019.

France Bleu Lorraine sur les traces d'un Crop Circle près de Metz en 2008 Copier

En août 2007, également, en plein Mondial Air Ballons à Chambley, un ovni est apparu sur une photo d'un alsacien. Il s'agissait d'un objet sombre volant au dessus des mongolfières. France Bleu Lorraine avait également enquêté sur cette histoire mystérieuse

France Bleu Lorraine tente de percer le mystère de l'OVNI de Chambley Copier

Automne 1954 : une vague d'ovnis en Lorraine

Il y a 66 ans, l'Est Républicain et le Républicain Lorrain évoquent l'apparition nombreuse de soucoupes volantes. Une première observation est évoquée à Tromborn, mais la plus marquante se fera depuis un stand de l'armée installée à la foire internationale de Metz.

En 2020, les passionnés d'ovni notent sur un site internet, l'ensemble des phénomènes constatés en Moselle.