INSOLITE. A Pornic, la mairie préempte un commerce pour "éviter une énième agence immobilière"

Jean-Michel Brard, maire de Pornic "on ne veut plus de banque, d'assurance ou d'agence immobilière, mais des commerces de proximité"

"On n'allait pas laisser s'installer une énième agence immobilière". Le maire Jean-Michel Brard raconte comment la commune a usé de son droit de préemption pour court-circuiter un achat qui "allait encore faire du mal au centre-ville". Il faut dire qu'il y a déjà une vingtaine d'agences immobilières à Pornic, la plupart en centre-ville, deux côte à côte rien que dans cette rue de Verdun, place du Marchix.

deux agences immobilières côte à côte dans cette rue de Verdun © Radio France - Hélène Roussel

et juste en face, pour un peu une 3ème agence! voici le bâtiment que la mairie a donc préempté © Radio France - Hélène Roussel

Le propriétaire du magasin de chaussures situé juste en face avait prévu de vendre à une agence, la mairie a donc, avec l'Etablissement public foncier de Loire-Atlantique, racheté les murs pour 300 000 euros. Le marchand de chaussures cherche actuellement un repreneur pour son fonds de commerce.

"Notre but, ce n'est pas d'acheter des commerces, mais bien de protéger les commerçants et de revendre le plus rapidement possible à un commerce de proximité : des vêtements, de la nourriture. On a 8 ans pour le faire" détaille encore le maire.

Il était temps de réagir" - commerçantes sur la place du Marchix

Sur cette place du Marchix, les commerçants applaudissent. "On a que ça, des banques et des agences, c'est devenu le désert, le centre-ville se meurt! C'est vraiment très rassurant de voir ce genre de décision mais il était grand temps" disent Véronique et Juliette dans leur boutique de vaisselles.

Le maire rappelle d'ailleurs que préserver le centre-bourg, c'est toute la politique et la philosophie de la ville aujourd'hui. Le prochain PLU (plan local d'urbanisme), à partir du printemps, permettra d’éviter ce genre de situation grâce à des linéaires commerciaux renforcés. Soit des rues où la Ville pourra choisir quel type de commerce peut s'installer. "On n'aura plus besoin de préempter" détaille Jean-Michel Brard.

Sur la place du Marchix, les commerçants commencent à rêver : "un fromager, un chausseur italien, un traiteur!". Mais c'est Véronique qui conclue lapidaire : "tout sauf un faux commerce".

