Insolite : à Rennes, des pompiers grimpent les 35 étages de la tour Horizons

Drôle de rassemblement de pompiers ce vendredi 12 mai à Rennes, au niveau de la tour "Horizons" : gravir le plus vite possible les 35 étages de la plus haute tour de la ville, en passant par les escaliers. Le tout chargé de l'équipement classique d'un pompier. La "Breizh Twin Towers Race" est organisée au profit de deux organismes : l'association DEBRA France et le centre Eugène Marquis de Rennes.

