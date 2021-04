INSOLITE - A Rennes, ils ouvrent un restaurant sur la place de la mairie

Alors que la justice enquête sur les dîners clandestins organisés à Paris par le collectionneur Pierre-Jean Chalençon et le chef Christophe Leroy, à Rennes, deux Bretons ont ouvert une table sous les fenêtres de la maire de la ville. Rassurez-vous, il ne s'agit là que de nouvelles facéties du désormais célèbre duo de Youtubeurs "Les Inachevés".

Une table et deux chaises sur la place de la mairie

Les deux humoristes viennent de publier un nouveau sketch dans lequel ils prétendent répondre à un défi d'Emmanuel Macron pour rappeler les gestes barrières. Une référence à celui lancé il y a quelques semaines par le président de la République au duo MacFly et Carlito. "Nous ce qu'on va faire en plus c'est leur remonter le moral. On va leur rappeler une période avant le covid où les restos étaient possibles, où les concerts étaient possibles."

"Les Inachevés" passent alors à l'action et dressent une table sur la place de l'hôte de ville. Deux jeunes répondent très rapidement à leur invitation. Ils vont savourer kebab et crêpe au chocolat dans le respect des gestes barrières et sous le regard médusé de certains passants. L'histoire ne dit pas si des personnalités se sont invitées à cette table...