Insolite : à Rennes, une sculpture impressionnante installée sur le parvis nord de la gare

Son arrivée n'est pas passée inaperçue dans la nuit de jeudi 3 au vendredi 4 juin sur le parvis nord de la gare de Rennes (Ille-et-Vilaine). Une sculpture monumentale, de 4 mètres de haut et qui pèse 3 tonnes, a été installée à l'aide d'une grue dans le cadre de la commande artistique de la future ligne b du métro de Rennes Métropole. L'artiste Brestois Jean-Marie Appriou a réalisé un cheval monumental et son reflet sur l’eau. Il s'est inspiré de Morvarc’h, le cheval ayant le don de marcher sur l’eau du légendaire roi de Bretagne Gradlon. Le cheval renvoie au transport et au voyage.

La statue en aluminium a été fabriquée par la Fonderie Fusions de Charbonnières-les-Vieilles dans le Puy-de-Dôme.

Une sculpture monumentale de 4 mètres haut sur le parvis nord de la gare de Rennes © Radio France - Loïck Guellec

La statue impressionne devant la gare de Rennes © Radio France - Loïck Guellec