Insolite : on a testé le bain de forêt au Mont-Dore

Claude et Eliane dans l'un des "spas forestiers" du Mont-Dore.

Mont-Dore, France

La pratique est venue du Japon où les bienfaits de la sylvothérapie, le soin par la forêt, sont largement reconnus. Voici donc la toute première adaptation française avec ce sylvatorium version Sancy. Un parcours d'environ 1 kilomètre jalonné de cinq et bientôt neuf spas forestiers.

Vous trouverez cinq et bientôt neuf spas forestiers tout au long du sentier sylvatique du Mont-Dore. © Radio France - Juliette Micheneau

"Ça a la forme d'une grande baignoire en bois" décrit Bernard Almeras, responsable du projet à l'ONF, l'Office national des forêts. Des stations qui ont été installées en fonction des mesures faites par les forestiers. "On a vu qu'ici on avait une production de pas mal d'huiles essentielles, à d'autres endroits, des bruits filtrés par la forêt, à un autre endroit les couleurs, les ombres étaient particulières..." Autant de points stratégiques pour "vous baigner" et profiter des bienfaits de la forêt.

Lâcher prise

A chaque station, un panneau vous guide sur la conduite à suivre et sur les bénéfices que vous pourrez en retirer. Comme respirer un air plus pur puisque "la forêt filtre les pollutions du milieu urbain", rappelle Bernard Almeras. "Elle offre aussi une atmosphère électriquement neutre".

Chaque spa forestier est accompagné d'un panneau explicatif. - OT Mont-Dore

"Le propre du bain de forêt, c'est de ne pas avoir d'attentes sur ce qui va se passer, d'être dans le lâcher prise". Céline Montero, praticienne en bain de forêt, a tout de même quelques conseils. "Peut-être _laisser son téléphone portable dans la voiture_, ralentir, peut-être de le faire en silence, si on est capable."

Le "sylvatorium" du Mont-Dore est un parcours d'1 kilomètre accessible à tous. © Radio France - Juliette Micheneau

Le sylvatorium du Mont-Dore est ouvert à tous, gratuitement. Le parcours présente peu de dénivelé. Il est accessible depuis le Salon du Capucin. Quatre nouveaux spas forestiers seront installés au début du mois d'août. Notamment un couvert avec hublot, un autre où vous pourrez vous allonger au côté des arbres.