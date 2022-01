Insolite : on a testé les fauteuils sonores de la Biennale du son du Mans

La biennale internationale "Le Mans sonore" se poursuit jusqu'à ce dimanche. Des concerts, des expositions sont proposés dans toute la ville. Et dans les insolites, il y a les fauteuils sonores développés par deux start-ups mancelles : Sound to Sight et Metacoustic. On a testé pour vous.

"Le Mans Sonore" se poursuit jusqu'à la fin de la semaine dans la capitale sarthoise. Des concerts, des conférences, des expositions et des objets insolites sont à voir et surtout à entendre. Vous pouvez ainsi découvrir les fauteuils sonores. On vous en avez parlé en décembre sur France Bleu Maine dans la "Nouvelle Eco".

Il s'agit de douze fauteuils développés par la start-up mancelle Métacoustic en partenariat avec Sound to Sight, une autre entreprise mancelle. Ils sont à découvrir dans plusieurs lieux de la ville du Mans. L'idée est de transmettre du son via des vibrations. Il y en a deux dans le hall de la mairie, et les Sarthois qui les ont testés sont plutôt emballés.

Le son dans la peau !

Mireille et Martine sont deux amies qui habitent le Mans. Ce mardi, elles ont fait le tour des différentes expositions de la Biennale du son et arrivent dans le hall de la mairie pour tester les fauteuils sonores. Elles sont toutes les deux conquises. Pour Mireille, c'est très agréable comme sensations : "_On sent le son par les oreilles mais aussi par la peau"_.

Son amie Martine, est elle aussi ravie de cette expérience sonore. Elle a eu l'impression d'être dans une bulle acoustique.

On est entouré par le son et le fauteuil est très relaxant, c'était une belle expérience.

Il y a aussi Delphine, une jeune trentenaire du Mans qui a testé le fauteuil. Elle aussi a bien aimé ce test sonore. Elle le prendrait bien dans son salon comme un futur objet du quotidien.

Pour terminer, une fois n'est pas coutume, je vais aussi vous donner mon avis : "Ce fauteuil est très confortable. On est bien assis et au niveau sonore et vibration, on a l'impression d'avoir le son du home-cinéma mais en mieux. Côté vibration, il y a aussi quelles sensations, mais il ne faut pas s'attendre à un fauteuil de massage genre shiatsu !"

Et vous pouvez tester les fauteuils sonores dans les lieux suivants :

Deux fauteuils à la Maison de la Biennale

Deux aux Quinconces

Deux fauteuils dans le hall de la mairie

Deux fauteuils au Carré Plantagenêt

Deux fauteuils à l’Espal

Un fauteuil à l’Esad Talm Le Mans

1 fauteuil au CTTM

Les premiers fauteuils devraient être commercialisés cette année pour les entreprises.