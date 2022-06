INSOLITE - À Thénezay, les électeurs ont décidément du mal à départager les candidats aux élections

Thénezay, dans le nord des Deux-Sèvres, a mis à égalité les deux finalistes des législatives de la 2e circonscription ce dimanche. Au second tour de la présidentielle, les électeurs avaient déjà donné autant de voix à Emmanuel Macron qu'à Marine Le Pen.

A Thénezay, il y a eu 193 voix pour Delphine Batho et autant pour Cécilia Rochefort.

C'est une commune des Deux-Sèvres qui a du mal à départager les finalistes aux élections : Thénezay, 990 inscrits sur les listes électorales. Après avoir donné autant de voix à Emmanuel Macron qu'à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, 340 voix pour chaque candidat, les électeurs ont mis à égalité les deux candidates du second tour des élections législatives ce dimanche 19 juin. Delphine Batho et Cécilia Rochefort recueillent chacune 193 voix.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lors de ce second tour des législatives, égalité parfaite également au Busseau sur la 1ère circonscription des Deux-Sèvres avec 80 voix pour Bastien Marchive et 80 voix pour François Charron.