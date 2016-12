INSOLITE - Alexis, Père Noël à domicile, va livrer des cadeaux dans une trentaine de maisons ce we

Depuis six ans Alexis enfile le costume de Père Noël les 24 et 25 décembre pour aller livrer des cadeaux aux enfants sages du Valenciennois.

Déçu par l'attitude et l'allure du Père Noël qu'il avait décidé de louer pour le premier Noël de son petit garçon, Alexis a décidé de revêtir le costume du vieux barbu pour lui mais aussi pour les voisins, puis les particuliers, et petit à petit comme il a déjà la corpulence du Père Noël et même la barbe même si elle n'est pas blanche, il a décidé de faire payer ses prestations.

Cette année, le jeune papa va livrer une trentaine de maisons autour d'Hasnon dans le Valenciennois entre 17h30 ce samedi et 17h demain après midi. A chaque fois le même rituel avant d'aller gâter les enfants sages, il demande à leur parents la liste qu'ils ont envoyé au Père Noël et des petits détails sur leurs petits copains, leurs doudous, ect, histoire d'être plus crédible.

Et les parents peuvent en plus faire passer des messages à leurs enfants, sur le comportement à l'école, la propreté ou encore la vilaine "tutute" que le Père Noël récupère dans la bouche des enfants avant de les redonner discrètement aux parents pour leur éviter" une nuit d'enfer" s'amuse Alexis.

le reportage de Rafaela Biry-Vicente Partager le son sur : Copier

Des enfants excités et des parents qui retombent en enfance

Quand il arrive dans les maisons par les portes dérobées les sacs remplis de cadeaux, soit les enfants sont tout excités, et font des bisous soit ils ont peur et se cachent et certains essaient de démasquer l'imposteur "jamais de manière directe, parce qu'avec ma corpulence, ils ont une certaine crainte mais parfois ils essaient de regarder sur le côté, en dessous de la barbe ou en s'asseyant sur mes genoux pour essayer de voir ce qui est vrai et faux"

Et puis à partir d'une certaine heure dans la tournée, l'alcool aidant les parents recommencent à croire au Père Noël, et quand Alexis arrive, il est couvert de calons et de bisous, et les adultes n'hésitent pas à lui demander des cadeaux.