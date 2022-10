INSOLITE - Avec la chaleur cette année, un ananas et des papayes poussent à Toulouse

Incroyable vision pour les promeneurs du Jardin du Muséum. Dans le quartier Borderouge au nord de Toulouse, au parc de la Maourine, le Muséum accueille le public, en particulier les scolaires. Avec, en ces vacances de la Toussaint, un invité inattendu, intronisé star du jardin : l'ananas.

Un air de Brésil à cause d'un été exceptionnellement chaud

Le fruit, qui pousse en général au Brésil, au Costa-Rica, ou dans les DOM-TOM, a fait son apparition pour la toute première fois et fait l'admiration des visiteurs. "C'est quand même surprenant : des ananas, j'en ai vu beaucoup en Afrique. Mais à Toulouse, jamais ! Les papayes, c'est tout aussi étonnant. Il paraît qu'ils ont eu des bananes l'an dernier. Ca m'inquiète un peu pour l'avenir du climat. Je pense qu'il va falloir qu'on s'adapte.", s'étonne Jacques un visiteur du jardin.

Une réputation qui commence à faire du bruit, et fait de l'ombre, mais plus pour très longtemps, aux petites papayes à quelques mètres de là. Sur un plan, six papayes et une fleur très odorante. Là encore une première floraison à Toulouse pour ce fruit lui aussi tropical, qu'on trouve beaucoup en Inde et au Brésil. Les papayes de Borderouge, comme l'ananas, ne devraient pas grossir outre mesure. Ces fruits, c'est ça qui est fou, n'ont pas poussé sous serre.

Les papayes de Borderouge. © Radio France - Claudia Calmel

Le parc avait déjà vu des bananes, ce qui n'a rien d'extraordinaire à Toulouse où de nombreux jardins, quartier Saint-Agne/Saouzelong par exemple, ont des bananiers qui fleurissent le plus souvent.

Leur floraison, explique le Muséum, est le "fruit" d'un été exceptionnellement chaud dans la Ville rose, et de la douceur automnale. Il fait encore 24 degrés ce 27 octobre à Toulouse, même température attendue vendredi. Les 38/39 degrés ont été régulièrement atteints cet été.