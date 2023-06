INSOLITE - Avenue du Point d'Interrogation à Marseille : une adresse pas toujours facile à vivre

Ils habitent une adresse insolite à Marseille. Avenue du Point d'Interrogation, c'est le nom de cette avenue qui n'en est pas une. Plutôt étroite, elle est située dans le paisible quartier Sainte-Marguerite (9e), à environ un kilomètre du stade Vélodrome.

L'entrée d'une résidence sécurisée

L'adresse marque l'entrée d'une copropriété privée. Une résidence sécurisée, fermée par un portail blanc électrique. Si l'endroit est calme, l'avenue du Point d'Interrogation suscite aussi curiosité et incrédulité dans le quartier. France Bleu Provence a vérifié cette adresse, vraiment pas banale.

Des habitants pas toujours crus

Benjamin et Esther habitent avenue du Point d'Interrogation depuis 22 ans. Ils racontent à France Bleu Provence leur quotidien. "On se fait contrôler par la police par exemple, ils croient qu'on les prend pour des cons ! Pareil à l'école quand on demande aux enfants de marquer leur adresse, les profs disent "c'est pas vrai, vous nous prenez pour des idiots !". On n'est pas pris au sérieux".

Le couple explique devoir aussi régulièrement justifier l'adresse pour recevoir des colis. "Oui parce que l'adresse est trop longue, mais surtout ils ne nous croient pas. Certains sites ne reconnaissent pas l'adresse. Donc pour eux ce n'est pas une vraie adresse. Une fois en allant à l'assurance-maladie, un agent m'interpelle en me disant : "Ah ! C'est le monsieur qui habite avenue du Point d'Interrogation !" J'étais une star", conclut Benjamin en souriant. "Elle est géniale cette adresse". Pour eux comme pour les autres habitants de la résidence, pas question de déménager.

Le "Point d'Interrogation" est un avion de légende. C'est à bord de ce Bréguet 19 de fabrication française que les deux aviateurs Dieudonné Costes et Maurice Bellonte ont réussi la première traversée en avion de l'Atlantique nord entre Paris et New York en 1930. Le célèbre avion de couleur rouge est exposé au musée de l'air et de l'espace du Bourget .