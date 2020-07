INSOLITE - Bambino, le taureau qui roule en 206 décapotable

Un taureau debout à l'arrière d'une décapotable ! Les automobilistes qui circulaient dans le secteur du Cailar en petite Camargue ce dimanche après-midi n'en sont toujours pas revenus. Ce n'était pourtant pas une caméra cachée mais bien la réalité. Benjamin Bantzé, son propriétaire, éleveur de taureaux, n'avait tout simplement pas d'autre moyen pour le ramener dans son enclos.

"Il s'est échappé de là où il était, explique-t-il ,et comme il n'avait plus trop de repères, il a cherché sa route, un peu comme un chien errant. Du coup, moi je l'ai suivi avec cette fameuse voiture, entre temps, j'ai réussi à trouver un collègue sur le passage, il est monté avec moi en voiture et dès que ça a été le moment propice, j'ai ouvert la portière, il est rentré tout seul, tout simplement."

Bambino, 6 ans, 400 kg

Bambino, c'est son petit nom, est en fait un taureau apprivoisé. Benjamin Bantzé l'a recueilli à sa naissance, sa mère l'ayant abandonné. "Pour ne pas le laisser comme ça, on l'a élevé au biberon. Il a passé tout un hiver dans la maison, près de la cheminée avec les chiens. Quand il a grandi, il a rejoint les veaux et il fait désormais partie de l'élevage, mais avec lui, il y a un peu plus de liens de tissés qu'avec les autres taureaux. Il est totalement apprivoisé. Il nous suit partout, il est beaucoup plus docile que les autres. Dans sa tête, c'est un chien !"

Bambino est d'ailleurs connu dans toute la commune. "Chaque année, pour la Pastorale du village, il fait partie de la crèche vivante. Les enfants se font un plaisir d'aller le caresser."

Une vedette au Cailar

Depuis dimanche, Bambino est devenu une véritable vedette au Cailar. "Comme c'était un dimanche et que les gens allaient à la mer, beaucoup de personnes l'ont vu, ont fait des photos, l'ont filmé. Nous on a continué pour le ramener dans son enclos, tranquille. Il y a quelques personnes qui n'ont pas compris, c'est vrai que ce n'est pas habituel de voir un taureau dans une décapotable mais je leur ai expliqué qu'il n'y avait rien de grave, que ce n'est pas une bête totalement sauvage, qu'il est apprivoisé, mais je les comprends."

Depuis sa promenade en décapotable, Bambino a retrouvé son pré. Il poursuit sa vie normalement ou presque. "Maintenant, c'est la star du village. Tout le monde en parle. Ça fait rire un peu tout le monde." L'histoire ne dit pas si Bambino deviendra un jour aussi célèbre que Sanglier, un taureau cocardier de légende enterré à l'entrée du Cailar. Une stèle surmontée de deux tridents et d'une cocarde y est toujours visible.