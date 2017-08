INSOLITE - C'est aux Deux Alpes qu'ont été fabriquées les deux casquettes de Neymar !

L'histoire est folle pour cette petite boutique basée aux Deux Alpes : c'est elle qui a créé les deux casquettes qui ont servi lors de la présentation officielle de la superstar brésilienne Neymar au PSG. Et le comble, c'est qu'ils ne savent même pas combien ils l'ont vendu !

"C'est un truc de dingue !" Florian Martin, l'un des propriétaires de la boutique NWMC basée aux Deux Alpes n'en revenait toujours pas quelques heures après la cérémonie de présentation officielle de Neymar, vendredi midi, au Parc des Princes à Paris. Lui et ses associés ont créé les deux casquettes qui trônaient devant l'homme qui vaut désormais 220 million d'euros. "Le 1er août c'était mon anniversaire alors on fait bien la fête, rigole Florian Martin. Le lendemain, on m'appelle à 10h du matin. Branle-bas de combat : on nous a contacté pour fabriquer les deux casquettes qui ont servi pour la cérémonie de vendredi midi". Dingue, non ?

"On est tous restés devant la télé vendredi midi pour voir ce qui allait se passer !" - Florian Martin

Mais pourquoi et surtout qui a pensé à cette petite boîte des Deux Alpes ? "Personne n'était capable de produire deux casquettes prototypes en moins de 24h et nous c'est notre spécialité, précise Florian Martin. C'est tout un concours de circonstances : j'ai un de mes associés dont le cousin a une boîte sur Lyon qui s'occupe de créer des goodies, il a eu le contrat pour les casquettes de Neymar, et tout de suite il a pensé à nous, et il nous a balancé le dossier." En effet, un vrai concours de circonstances ! Vendredi midi, devant la cérémonie, "on est tous restés devant la télé (...) pour voir ce qui allait se passer (rire). C'est vraiment super, on a pas mal d'appels : la famille, les copains, c'est vraiment super cool ! ".

"On s'est dit qu'on aurait quand même pu bien la vendre cher !" - Florian Martin

Un sacré coup de pub donc pour Florian Martin et ses associés, une grosse rentrée d'argent aussi ? "Franchement, je ne sais même pas combien on l'a vendu, assure Florian Martin. Quand on a fait ça il fallait que ce soit ultra-vite, on n'a même pas négocié le truc et puis on s'en fout, ça nous a fait plaisir, ça nous a amusé de le faire, c'était top !" Il précise ensuite qu'elle n'a probablement pas été vendue plus cher que d'habitude.