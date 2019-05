INSOLITE PHOTOS - Naissances de loups, d'élans, de bouquetins et de singes au Parc Animalier d'Auvergne !

Un printemps fertile à Ardes-sur-Couze dans le Puy-de-Dôme. Trois louveteaux du Canada, des élans jumeaux, deux bouquetins, deux maki catta et un lémur couronné sont nés ces dernières semaines au Parc Animalier d'Auvergne. Carnet rose en série.

Ardes-sur-Couze, Puy-de-Dôme, France

Le Parc Animalier d'Auvergne vient de se transformer depuis quelques jours en une vaste nursery à ciel ouvert à Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme). Il arrive parfois de vous informer d'une naissance, mais 10 naissances dans le même parc à quelques semaines d'intervalle, c'est assez singulier. Le carnet rose a débuté par la naissance de trois louveteaux du Canada le 28 avril. Ils sortent déjà de leur tanière et il est possible de les apercevoir.

La maman louve très fière de ses progénitures - © Marie Demoulin

Les louveteaux devraient faire le bonheur des visiteurs. Trop mignons ! - © Marie Demoulin

La femelle élan, baptisée Fiona, a donné naissance a des jumeaux le 18 mai dernier ! C'est la seconde fois seulement que cela se produit en France.

Naissance exceptionnelle de jumeaux élans en Auvergne - © Marie Demoulin

Les jumeaux élans sans leur maman - © Marie Demoulin

Deux maki catta sont également devenues mamans ! "Une très bonne nouvelle pour la conservation de l'espèce", explique le parc animalier d'Auvergne "puisque les makis cattas sont menacés d'extinction dans la nature et font partie d'un programme de reproduction". C'est le cas également pour les lémurs couronnés. Bonnie est devenue elle aussi maman d'un petit il y a trois semaines.

Une double naissance de maki catta la même semaine à Ardes-sur-Couze - © Marie Demoulin

Les bébés maki catta découvrent l'Auvergne sur le dos de leur mère - © Marie Demoulin

Et pour clore ce grand carnet rose, les visiteurs pourront également apercevoir deux petits bébés bouquetins dans l'enclos d'immersion des chamois et des bouquetins. Ils sont nés il y a un petit mois et grimpent déjà à flanc de rocher. La population auvergnate vient de grandir à vue d’œil avec toutes ces naissances. Trop mignon !

Les bouquetins se sont déjà bien acclimatés au relief auvergnat - © Marie Demoulin

Les visiteurs seront sensibilisés aux espèces menacées comme les pandas roux ou encore les panthères des neiges lors du pont de l'ascension. Des fonds seront récoltés pour financer les programmes européens de protection et de reproduction de ces espèces.