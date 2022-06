Insolite : Castres – Toulouse en demi-finales de Top 14, et si la Vierge Marie était du côté du CO ?

C'est le clin d’œil d'un prêtre fan du CO. Le curé de la paroisse de Castres Roquecourbe a fait des photos des vierges dans ses églises. Et il sourit " A Castres tout le monde est en bleu et blanc."

Quand on vous dit que tout le monde à Castres soutien le CO. C’est même le cas des prêtres des églises de la cité tarnaise. Le curé de la paroisse de Castres et de Roquecourbe, le père Philippe Sènes vient de publier un drôle de poste sur Facebook. Il a photographié plusieurs vierges des églises castraises en se rendant compte qu’elles sont aux couleurs du Castres Olympique. Le montage photo réuni quatre statues en bleu et blanc avec notamment Notre-Dame de Lourdes mais aussi Sainte-Emilie-de-Villeneuve. Et le curé, né à Mazamet, prévient : " Il faut dire d’abord que je suis un supporteur acharné du Castres Olympique."

Notre-Dame de Lourdes et Sainte-Emilie-de-Villeneuve

Il raconte aussi comment l’idée lui est venu. "En passant d'une église à l'autre, je me suis rendu compte que nous étions vraiment sous le signe du bleu et du blanc dans nos églises, à travers la statue de la Vierge Marie de Notre-Dame de Lourdes qui est apparue en bleu et blanc. Et puis il y a également Sainte Emilie de Villeneuve dans l'habit bleu et blanc. Et ce bleu et blanc rappellent ces couleurs qui sont chères à notre cœur en ces jours de phases finales."

Si jamais on peut avoir un appui du ciel pour notre équipe favorite ? On le prendra avec joie.

Alors le curé ne va pas jusqu’à dire que Marie soutient les Castrais… mais tout de même. "J'ai trouvé que c'était un clin d'œil intéressant et qui sait si jamais on peut avoir un appui du ciel pour notre équipe favorite ? On le prendra avec joie !" Et le le père Philippe Sènes va même jusqu’à filer une métaphore biblique. "C’est vrai que quelque part, il y a un lien parce que dans l'Évangile, Jésus nous invite toujours à nous tourner vers les plus petits. Et il faut reconnaître que dans cette armada de quatre équipes qui restent en lice pour le championnat, les castrais, ne sont pas pas forcément les plus importants. C’est un autre ce petit clin d'œil. On espère que le Petit Poucet va passer devant tout le monde et on y croit. "

Mais attention, le CO ne veut surtout pas qu’on prenne son clin d’œil pour ce qu'il n'est pas. " Il ne faut pas, il ne faut pas le prendre plus au sérieux que cela, mais. Mais je pensais que c'était sympathique de le noter. "