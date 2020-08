INSOLITE - Ce pigeon breton vaut 50 000 euros

Ce week-end, un pigeon breton a remporté l'une des plus prestigieuses épreuves colombophiles. Il a été le plus rapide des 11 209 oiseaux en course. Ce lundi 10 août, sa valeur marchande avoisine, selon son propriétaire, les 50 000 euros.

Samedi 8 août, 7h45, 11 209 pigeons voyageurs sont lâchés à Perpignan dans l'Aude. Des Hollandais, des Belges, des Allemands, des Anglais, des Luxembourgeois et des Français participent à l'événement. "Franchement en France, le Perpignan international, c'est un peu une finale de ligue des champions de football", sourit Arnaud Rouxel.

10h pour traverser la France et rejoindre la Bretagne

Ce colombophile costarmoricain âgé de 50 ans, passionné depuis ses 12 ans, a remporté ce week-end la prestigieuse épreuve grâce à l'un de ses 80 pigeons. "Il est parti tout seul dans son coin, il a pris la côte atlantique et il a été le plus rapide", raconte Arnaud. Arrivé à 18h09 dans son pigeonnier à Trélivan, le pigeon voyageur, baptisé Perpignan depuis ce week-end, a mis un peu plus de 10h pour parcourir 750 km.

"Perpignan", dans son pigeonnier à Trélivan dans les Côtes d'Armor © Radio France - Johan Moison

Depuis samedi soir, le portable d'Arnaud Rouxel n'arrête pas de sonner. "Des gens m'appellent pour me féliciter et pour me demander ce que je vais faire du pigeon. Je vais peut-être le garder, en plus c'est bien, ici, tout est sous alarme. Ou alors je vais peut-être céder à une offre intéressante". Combien peut valoir ce champion ?

Un premier international Perpignan a une valeur marchande de 50 000 euros.

L'an dernier, un chinois a déboursé 1,25 million d'euros pour un pigeon voyageur.