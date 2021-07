INSOLITE - Ce Rémois compte voir le film Kaamelott 200 fois au cinéma pour battre un record du monde

C'est un pari dingue repéré par nos confrères de France 3 Champagne-Ardenne. Le vidéaste rémois Arnaud Klein va passer ses prochaines semaines au cinéma. Il compte voir 200 fois d'affilée le dernier film d'Alexandre Astier : Kaamelott Premier Volet qui sort mercredi 21 juillet. Un marathon qui lui permettrait de battre le record de visionnage du même film au cinéma, actuellement détenu par un Américain.

À la première question "Pourquoi ?", réponse du Youtubeur : "Pourquoi pas ?" Le ton est donné : "Comme les premières saisons de la série, c'est absurde. Je vais d'ailleurs citer Kaamelott : 'C'est systématiquement débile, mais toujours inattendu'". Mais l'idée lui trotte dans la tête depuis un long moment : "Je regardais des émissions de records quand j'étais petit. Je voulais aussi en passer un, sauf que je suis bon en rien, à part le visionnage de films ! Et quitte à faire un record du monde, autant que ce soit avec un film français."

Je suis très suivi par mon entourage - Arnaud Klein

Grâce à son pass illimité (39 euros), Arnaud Klein assistera aux quatre séances du film programmées quotidiennement par le Cinéma Gaumont Parc Millésime de Thillois, dès l'avant première ce mardi 20 juillet. Pour relever le défi, il faudra sept semaines d'affilée. Et si le film n'est plus en salle à Reims d'ici là, le Youtubeur terminera le défi à Paris. De quoi battre le record actuellement détenu par un Américain qui a vu le film Avengers: Endgame 191 fois au cinéma entre 2020 et 2021.

Heureusement, le vidéaste de 33 ans, fan inconditionnel de Kaamelott, n'est pas seul dans cette aventure à rendre fou : "Je suis très suivi par mon entourage, ils vont me surveiller. Et il faudra faire attention à mon alimentation, pas question de grignoter pendant les séances."

L'objectif du Rémois, c'est de certifier ce record par le Guiness Book. Les 200 tickets de cinéma feront foi. "Et pour prouver aux sceptiques que je ne fais pas de tricot ou de sieste pendant la séance, je me filmerai en live sur Twitch, caméra sur mon visage et sans le son."