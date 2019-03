INSOLITE : ces Poitevins transforment des aspirateurs et des bouilloires en instruments de musique !

Le Moulimix, conçu à partir d'un vieux gaufrier et d'une centrifugeuse

Poitiers, France

"Voici le Moulimix, conçu à partir d'un vieux gaufrier et d'une centrifugeuse !" Dans le cadre de la Semaine d'informations sur la santé mentale (SISM), le Lieu multiple, pôle de création numérique de l'Espace Mendès France de Poitiers, propose un atelier de domozique, où des objets d'électroménager promis à la décharge retrouvent une seconde vie en instruments de musique.

Un vieil aspirateur tout droit sorti d'Emmaüs est beaucoup moins intimidant qu'un violon parce qu'on a peur de le casser, parce qu'on se dit qu'on n'arrivera jamais à en jouer, et là on peut jouer de l'aspirateur facilement (Alain Chautard, régisseur du Lieu multiple)

Digne héritier du Professeur Tournesol, Alain Chautard est musicien, ingénieur du son et médiateur culturel. Ce mardi, son atelier de domozique accueille un groupe de jeunes atteints de troubles psychiques hébergés à la Maison de la réhabilitation psychosociale de Saint-Benoît, qui dépend du Centre hospitalier Labaurie de Poitiers. "Ils sont passionnés par ce qu'ils font, les instruments sont originaux, ça apporte du plaisir, on prend du bon temps, ça permet de penser à des choses positives", raconte Ben, 26 ans.

"Ce sont deux fers à repasser et quand on les frappe, on a le bruit d'une cymbale"

Imaginée par Jean-Marc Delannoy, la domozique transforme en instruments de musique "des fils électriques, une bouilloire, des Tupperwares, des commodes, des couvercles de lessiveuse, des plats à gratin, des casseroles, des cintres..." Une fois rafistolés, affublés de capteurs de mouvements ou de bouton poussoir, et truffés d'électronique, les objets à l'obsolescence programmée reprenne vie.

_"On n'a pas besoin de jouer à la perfection d'un instrument pour produire des sons qui se marient bien les uns avec les autres, si on sait passer l'aspirateur, on sait jouer de la musique" (_Alain Chautard)

L'atelier de domozique est à découvrir à l'Espace Mendès France de Poitiers jusqu'au vendredi 22 mars (Tarif unique 5 €).