INSOLITE : Cet autotest détecte le Covid-19 même chez les patients négatifs... selon la notice

"Si vous êtes négatif, cela veut dire que la Covid-19 a été détectée". Oui vous avez bien lu ! C'est l'erreur glissée dans la notice d'utilisation des autotests envoyés la semaine dernière aux professeurs du lycée des Trois Sources à Bourg-lès-Valence. Sonia qui enseigne les mathématiques, a repéré cette coquille, particulièrement cocace.

"On a l'impression que tout est fait à la va-vite parce que bon, c'est un copier-coller mal fait" - Sonia, professeure de mathématiques

La semaine dernière, Sonia rentre chez elle. Elle sort l'autotest de sa boite. "Il y a plein de choses : des écouvillons, des tubes à essais. Il y a même un porte-tubes en carton. On a l'impression de jouer au petit laborantin, c'est rigolo", se souvient-elle. Elle appréhende, se dit que l'expérience sera compliquée. "Pas du tout ! remarque Sonia. C'est bien expliqué. Il faut se laver les mains, récupérer l'échantillon nasal et le mettre dans une solution".

Une coquille s'est glissée dans la notice d'utilisation. - Sonia

Les résultats ne sont connus que quinze minutes plus tard. Elle étale la notice pour comprendre les résultats. "C'est là que c'est drôle", rigole-t-elle. Quelque soit le résultat - positif ou négatif - le mode d'emploi indique "que la Covid-19 a été détectée". Sonia ironise : "Je me suis dit, ça y est, on va être tous cas contacts ou cas positifs et on va fermer le lycée très vite".

La coquille est bien sûr anecdotique. "On comprend très bien les résultats mais on a l'impression que tout est fait à la va-vite parce que bon, c'est un copier-coller mal fait", note-t-elle. Ces autotests, de l'entreprise américaine Abbott, son livrés avec trois notices : une en français, une deuxième en anglais et une troisième en allemand. Vérification faite par Sonia, l'erreur ne se trouve que dans la langue de Molière. Morale pour ses élèves : il faut bien travailler ses langues étrangères.

Et alors, le résultat ? "Je ne suis négative ! sourit-elle. Je suis négative, ça veut dire que le Covid-19 a été détecté... selon le mode d'emploi".