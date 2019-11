INSOLITE - Cette île bretonne est à vendre

Bréhat, France

En panne d'inspiration pour Noël ? Pourquoi ne pas vous offrir une île bretonne ? Sur internet, une petite île des Côtes d'Armor est à vendre.

"Un petit coin de paradis à découvrir pas loin de Bréhat, composé d’une île de 6.420 m² avec une maison tout confort de 140 m² construit en 1758 et entièrement rénovée entre 1993 et 1996." C'est le descriptif que l'on trouve dans l'annonce internet. Petit plus, elle est vendue meublée, "vous n’avez qu’à poser vos valises !" précise l'agence Bretagne Sud - Sotheby's International Realty.

Attention tout de même, il faut débourser près de 1,7 million d'euros pour devenir l'heureux propriétaire de l'île de Roch Ar Hon.

Pour info, deux autres îles bretonnes sont actuellement en vente sur le même site internet.