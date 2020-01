INSOLITE - Cinq jeunes chevaux s'échappent d'un élevage dans l'Eure, les propriétaires lancent un appel

Sur cette photo transmise par la propriétaire des animaux, on voit les "fugitifs". Le petit noir et le petit blanc ne font pas partie des évadés.

Livet-sur-Authou, France

Cela peut être dangereux, notamment pour les automobilistes, c'est la raison pour laquelle la propriétaire des chevaux a prévenu France Bleu Normandie ce jeudi soir. Cinq jeunes chevaux bai foncé se sont échappés de leur enclos ce jeudi 10 janvier 2020 à la mi-journée. Deux ont une grande marque blanche sur la tête et des « chaussettes » blanches. Les trois autres sont « bai foncé » (marron très foncé presque noir). Ils étaient dans un enclos situé à Livet-sur-Authou près de Brionne, dans l'Eure, mais en fin de soirée, ils avaient été vus plus de dix kilomètres à la ronde (à Saint-Pierre-de-Salerme, Saint-Cyr-de-Salerme et Hecmanville).

Tout juste séparés de leur mère

Les chevaux, tout juste séparés de leur mère, ont profité d'un trou creusé dans leur enclos par des sangliers, pour prendre la poudre d'escampette dans la forêt voisine. Que faire si vous les croisez ? "S'ils sont dans un jardin par exemple, il ne faut pas les faire fuir. Si c'est possible, il faut les enfermer avant de m'appeler" explique Valentine Barbot, la propriétaire des animaux. Le numéro à contacter si vous voyez ces chevaux est le 06 58 88 61 81.