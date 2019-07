INSOLITE - Cinq Palois invités sur le central de Wimbledon par Lucas Pouille

Cinq Palois qui ont entre 20 et 21 ans ont eu le droit à une journée de rêve à Wimbledon. Arrivés sans place et après une nuit dehors, ils ont finalement été invités par le tennisman Lucas Pouille à son match contre Federer sur le court central.

Pau, France

Le culot paie, parfois. Cinq jeunes Palois, qui ont entre 20 et 21 ans, en ont fait l'expérience samedi, au tournoi de Wimbledon. Alexis, Thomas, Mathieu, Rémi et Ugo se sont rencontrés au lycée, à Lescar et Mourenx. Tous fans de tennis ils ont décidé sur un coup de tête d'aller à Londres, pour assister à une journée sur le court central.

Ils arrivent vendredi après-midi, sans billets, et espèrent acheter le précieux sésame pour les matchs du lendemain sur le court central. Les affiches du tournoi font rêver pour la journée. D'abord Pouille face à la légende Roger Federer, avant un match Tsonga - Nadal.

Une nuit dans le froid, sans tente

Il y a 500 places vendues le jour même pour le central, et ils se retrouvent en 1.900e position dans la file. "On s'est dit on a rien à perdre : on va faire des tweets en identifiant des personnalités du tennis", explique Alexis. Ils envoient également des messages privés à Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Benoît Paire en espérant un geste de leur part.

Et miracle, une réponse de Lucas Pouille. "Son premier message n'était pas forcément positif parce qu'il nous a expliqué que ce serait compliqué. Dans la soirée il nous dit finalement qu'il y a 90% de chance qu'il ait les places."

Ils ont essayé de dormir sur leurs drapeaux, en attendant une confirmation de Lucas Pouille.

"On était fous de joie !"

L'euphorie remplace vite la fatigue. Après une nuit à dormir dehors, sans tente, dans le froid et l'incertitude de pouvoir assister à un match ; Lucas Pouille leur confirme qu'il leur a trouvé cinq accès pour son match. "On était fous de joie ! On a couru partout, c'était un moment incroyable !"

"L'ambiance était folle. Il y avait beaucoup de supporter de Federer. On était galvanisés." Et cerise sur le gâteau, la chaîne Bein Sport leur permet même de rencontrer le tennisman français. "On a pu parler avec lui. Il nous a bien entendu et l'ambiance qu'on a mise. On a encore du mal à réaliser."

Comble de la journée, pouvoir rencontrer Lucas Pouille après son match face à Roger Federer.

Souvenir impérissable pour les cinq Palois, qui remercient chaleureusement Lucas Pouille. "Il est vraiment sympa, humble et la tête sur les épaules. Merci à lui d'avoir fait cette démarche, il ne nous devait rien du tout."

Et comme décidément le culot leur réussit, ils tiennent à faire savoir que certains d'entre eux sont toujours à la recherche d'une alternance en communication pour l'année prochaine. Si ça a marché pour rentrer à Wimbledon, pourquoi pas pour trouver une alternance ?