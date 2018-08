Le Château-d'Olonne, France

A l'époque d'Internet et des réseaux sociaux, la méthode pourrait paraître dépassée. Pourtant, au moins trois entreprises proposent un service de publicité aérienne en Vendée. Et pour cause : on estime que les avions survolent un million de vacanciers en deux mois sur le littoral vendéen. Avec une telle cible, les annonceurs sont aussi nombreux que variés.

L'activité de publicité aérienne est réservée à des pilotes confirmés. Si voler en tractant un panneau de 200m² est relativement simple, le décollage l'est beaucoup moins. En effet, il est impossible de faire décoller un avion traînant des cordages derrière lui, les risques d'accident sont trop importants. Alors comment fait-on décoller une banderole publicitaire ? Ecoutez la démonstration...

Décollage d'une banderole publicitaire au Château d'Olonne Copier

Le pilote Benoît Duguet décolle avec la verrière ouverte pour jeter son grappin quand il a pris de l'altitude © Radio France - Emmanuel Sérazin

Un cordage relie le grappin à l'arrière de l'avion © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le pilote doit accrocher la corde tendue entre les deux poteaux, guidé au sol par Gauthier © Radio France - Emmanuel Sérazin

Lancé à plus de 100 km/h, l'avion passe à 3m du sol pour que le grappin accroche la corde © Radio France - Emmanuel Sérazin

Des retombées immédiates

Côté annonceurs, il suffit de lever la tête pour savoir qui sont les clients de la publicité aérienne sur les plages. Cet été en Vendée, on a vu passer les logos de supermarchés, de fast-foods, de marque de brioche, ou encore ceux de parcs d'attractions.

Le décollage de la banderole du Futuroscope au Château d'Olonne © Radio France - Emmanuel Sérazin

Mais la publicité aérienne est aussi accessible à des PME, en utilisant le système des banderoles. Le client dispose de 45 caractères, espaces compris, et peut choisir le site à survoler et la fréquence des passages. Au Château d'Olonne, un couple de restaurateurs a choisi la pub aérienne pour compenser le manque de visibilité de leur établissement, installé dans une zone commerciale. Et les résultats sont là...

Deborah Micheletty, gérante du restaurant Le Sable Show Copier

Au Château d'Olonne, la publicité aérienne permet d'employer deux pilotes à plein temps sur la saison estivale. Si l'on y ajoute les baptêmes de l'air et les sauts en parachute, la société olonnaise emploie l'équivalent de 15 personnes à temps plein sur l'année.