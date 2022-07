Insolite - comment la ville gardoise de Bellegarde s'est retrouvée sur le fessier iconique de Kim Kardashian

On vous prévient, il va certainement vous falloir zoomer pour vérifier. Intérêt ? A vrai dire, minime, si ce n'est pour le sourire mais aussi pour tenter de percer ce mystère. La célébrité américaine Kim Kardashian, star de la téléréalité devenue femme d'affaires ou encore styliste, est apparue il y a quelques jours portant une tenue qui alimente tous les fantasmes. Est-ce une "sur-culotte", ou encore une maillot de bain ? Toujours est-il que Kim Kardashian -qui aurait assuré ses fesses pour plus de 20 millions de dollars- a été photographiée à Paris, dans une boutique de la marque de luxe Balenciaga, portant cette tenue où sont inscrits plusieurs noms de villes françaises, avec des dates. Et parmi celles-ci : Bellegarde, dans le Gard, commune d'un peu plus de 7 000 habitants.

D'autres villes françaises apparaissent : Angers (Maine-et-Loire), Bischoffsheim (Alsace), Ciel (Saône-et-Loire), Fontenay-en-Vexin (Eure), Avelin (Nord), Auray (Morbihan), Dourdan (Essonne). Et ce mystère a affolé les réseaux sociaux. Il s'agirait en fait, des noms et villes de naissance de salariés de Balenciaga selon le média britannique The Independant.

Zoomez pour vérifier !

C'est écrit en très petit, alors.. oui, il va certainement falloir un zoom pour jeter un œil et confirmer. Mais quel (le) salarié ( e )de Balenciaga est né (e) à Bellegarde ? On attend vos réponses !

Alors certes, il existe une commune de Bellegarde .. dans le Loiret. Mais les paris sont ouverts !