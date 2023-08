INSOLITE - Creuse : un wallaby récupéré dans un jardin de Saint-Maurice-la-Souterraine

En Creuse, on a plutôt l'habitude de voir des vaches (il y en a 160.000). On n'a pas vraiment celle de voir... des wallabies. L'un de ces marsupiaux, qui ressemble à un kangourou en plus petit, a été découvert dans un jardin de Saint-Maurice-la-Souterraine, lundi 14 août, par des habitants. On ne sait pas d'où il vient.

Selon la mairie de Saint-Maurice-la-Souterraine, "le bel animal a été capturé en douceur par télé anesthésie par un agent de l'Office français de la biodiversité, avec l'aide des gendarmes et d'une jeune vétérinaire de la Souterraine. Il sera remis à un parc animalier ou à un éleveur autorisé prêt à l'accueillir."