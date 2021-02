Insolite - Dans le Morbihan, il se fait tracter en snowboard sur les routes enneigées

Les Bretons ne manquent pas d'imagination. Alors que la neige a commencé à recouvrir la région mardi 9 février, certains ont sorti les skis pour dévaler les rues de Saint-Brieuc, de Loudéac ou même la gare de Rennes !

Ce jeudi 11 février, à Locoal-Mendon, près d'Auray dans le Morbihan, Arnaud 47 ans a eu une idée encore plus insolite. Coincé chez lui avec son épouse il a eu l'idée d'aller pratiquer le snowboard sur les petites routes de sa commune. Privé de bosses et de descentes il a sollicité l'aide de sa femme Gaëlle pour se faire tracter.

à lire aussi EN IMAGES - La neige est tombée sur le Morbihan

"La neige n'est pas damée ici, du coup c'est plus compliqué de glisser !" s'amuse Arnaud. "J'ai donc proposé à mon épouse de me tirer pour pouvoir prendre de la vitesse et m'amuser un peu à défaut de pouvoir aller pratique à la montagne." Le Breton pratique en effet le snowboard depuis plusieurs années maintenant, mais faute de remontées mécaniques il n'a pu se rendre aux sports d'hiver cette année. "Ça donne de bonnes sensations quand même ! La météo annonce encore du mauvais temps pour ce vendredi, je me demande si je ne vais pas organiser des séances pour les amis," sourit Arnaud.