INSOLITE - Dans le sud Touraine, il construit une Citroën 2CV toute en bois... et qui roule !

Remplacer toute la carrosserie d'une Citroën 2 chevaux par du bois, au millimètre près... et faire rouler le tout, comme n'importe quelle voiture ! Un pari fou qu'est en train de relever Michel Robillard, un menuisier à le retraite du Sud-Touraine, près de Loches.

Depuis 6 ans maintenant, Michel Robillard façonne chaque jour cette 2 CV en bois grandeur nature dans son atelier de Sennevières, dans le Sud-Touraine près de Loches. Si on ferme les yeux et qu'on passe sa main sur le capot de cette 2 chevaux, impossible de savoir qu'elle est fait en bois ! Tout y est : la surface parfaitement polie, poncée, il y a bien les 22 ondulations sur le capot comme sur la tôle d'origine. Le fruit du travail acharné de Michel Robillard. Ce menuisier retraité, barbe brunie et mains rugueuses, travaille le bois jour et nuit depuis maintenant 50 ans.

La fameuse 2CV en bois, réplique parfaite de celle du film Le Corniaud. © Radio France - Adèle Bossard

Tout a été savamment pensé, jusqu'au moteur de 3CV sous le capot par exemple, pour supporter le poids du bois, bien plus lourds que la tôle. Chaque petit détail a été reproduit à l'identique.

Chaque détail est reproduit à l'identique. © Radio France - Adèle Bossard

Michel Robillard a lui-même dessiné les plans, à la main, aux dimensions exactes :

Michel Robillard a mis près de 6 mois à établir tous les plans de sa 2CV à l'échelle 1. © Radio France - Adèle Bossard

"Je lance un appel à Hermès et Vuitton !"

Sa voiture devrait être prête à rouler en juillet... D'ici là, Michel Robillard lance un appel aux maisons de haute couture Hermès et Louis Vuitton :

"Il y a encore l'intérieur à faire et j'ai une petite idée : je lance un appel à Hermès et Louis Vuitton pour refaire une capote Hermès ou Vuitton, car cette voiture est une pièce unique ! Et on ne peut pas laisser cette capote là !"

Et pour les connaisseurs, la 2CV de Michel Robillard est une réplique parfaite (avec les 22 ondulations du capot) de la Citroën 2CV que l'on retrouve dans le film Le Corniaud de Gérard Oury, avec Louis de Funès, sorti en 1965 :