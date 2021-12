Ban Saint-Martin : le combat de quatre collégiennes pour de la raclette à la cantine paye

Elles ont obtenu gain de cause : avoir de la raclette au menu de leur cantine. Quatre adolescentes avaient placardé des affiches fin novembre dans les couloirs du collège Jean Bauchez, au Ban Saint-Martin (Moselle) pour se faire entendre auprès de la direction. Les 450 élèves ont ainsi pu déguster fromage fondu, charcuterie et pommes de terre ce lundi 13 décembre, journée mondiale de la raclette.

100 kilos de fromage fondu

"Faire de la raclette à la cantine, C'est... peu commun. On n'a jamais vu ça !", sourit Mayeron, 13 ans, devant son assiette, garnie de pommes de terre, de charcuterie, et forcément de fromage fondu. Près de 100 kilos ont été commandés pour l'occasion par le collège. Pour assurer le service, quatre appareils à raclette ont été également installés en renfort. "On est un peu le premier collège à faire cela, donc c'est un peu spécial", déclare Salomé, en 4eme, qui partage le repas avec ses copines.

Derrière les fourneaux, l'équipe de cuisine est arrivée à 6 heures du matin pour préparer ce menu spécial. En plus du fromage, 100 kilos de charcuterie et 40 kilos de pommes de terre ont été achetés. "On est lancé là, quatre à cinq pommes de terre avec une bonne louche de fromage", commente Lionel, le chef cuisinier, qui participe au service. Pour être plus efficace, le fromage a été fondu directement dans de grandes bassines, maintenues à température grâce à un bain-marie.

Défi relevé

A l'origine de cette idée : quatre collégiennes. Raphaëlle, Lucile, Kantobelle et Minna ont pris les devants pour demander à l'administration de la raclette au menu, via des affiches collées dans les couloirs de l'établissement. "Au début, on voulait plaisanter, on s'est dit qu'avec une affiche cela allait marcher", confie Lucile, en 4eme. La direction a alors donné son feu vert. "On a maintenant quatre petites stars, cela ne s'était jamais fait", observe Christophe Forrler, le principal du collège.

Preuve que le menu a été un succès : 500 élèves sont venus manger à la cantine, contre 450 en temps normal. Et l'attente était grande pour reprendre du rab. L'événement a aussi eu un grand intérêt médiatique, avec pas moins de cinq équipes de télévision dans le réfectoire.