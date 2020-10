Insolite : depuis 10 ans il construit son bateau en bordure d'un champs de maïs

Jean-Paul Blanc, autodidacte, a conçu les plans de son rêve : un catamaran à voile de 14 mètres qui doit lui permettre de faire le tour du monde. Le navire est visible depuis la départementale D652 à Sanguinet sur le terrain d'un maïsiculteur, à la limite entre les Landes et la Gironde.

Jean-Paul Blanc et le Kaahua

L'image est saisissante et elle fait tourner la tête des automobilistes qui passent le long la D652. Un bateau surgit au milieu d'un champs de maïs. Ce navire c'est le rêve de gosse de Jean-Paul Blanc, un peu ermite et très aventurier.

Dès 16 ans je savais que j'allais construire un bateau et faire le tour du monde

Il a construit les plans, bricolé un hangar sous une serre et depuis 10 ans il consacre toute sa vie à ce projet, avec les moyens du bord : "j'ai quelques outils électroportatifs mais surtout de l'outillage manuel. La construction est en contre-plaqué et epoxy donc ça facilite les choses. Mais comme je suis tout seul il faut que je trouve des astuces. Je savais que ça allait me prendre du temps."

Mais cette fois-ci Le kaahua, est quasiment terminé. D'ailleurs depuis quelques mois Jean-Paul vit sur son catamaran polynésien avec pour horizon un champs de maïs mais c'est promis bientôt il mettra les voiles.

Construire ce bateau c'était déjà une aventure, naviguer avec ce sera une autre !

Mise à l'eau prévue au printemps prochain sur le Bassin d'Arcachon.

Portrait d'un aventurier Copier