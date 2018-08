Audrix, France

Depuis une semaine qu'il voit des ânes sur sa commune, au milieu de la D31. Le maire d'Audrix Claude Tuillier est désespéré. "On a des tas d'animaux qui divaguent sur la voie publique." En cause des ânes et des chevaux."Tous les soirs, ils sont sur la route. On est débordé par les ânes à Audrix" souligne le premier édile de la commune. _"_Parfois ils vont dans les prés, et ils rentrent quelquefois dans les cour des maisons où ils font des petits dégâts qui sont certes secondaires. Mais ça peut être dangereux" souligne le maire qui a vu ainsi des ânes casser des morceaux de bois qui entourait sa propre piscine. Il s'inquiète également car des voitures

Certains ânes appartiennent à l'association L'arche d'Abraham

Mais à qui sont ces ânes ? Le maire a sollicité la gendarmerie près de sa commune, au Bugne. Le maire a également appelé l'association l'Arche d'Abraham, association de protection animale située à La Baronnie à Audrix. Les ânes égarés la semaine dernière appartenait à cette association effectivement. Ils s'étaient échappés après qu'une clôture ait été ouverte de manière intentionnelle.

Mais ce lundi midi, deux ânes étaient encore sur sa commune, dont un âne gris. Le maire n'était pas sur de savoir à qui ils appartenaient. "Ils peuvent appartenir à des propriétaires privés. Ou un randonneur qui loue un âne et qui l'a perdu en chemin. Je ne sais pas !" lance Claude Tuillier.

Il lance donc un appel afin de retrouver les propriétaires des ânes, et demande aux touristes empruntant la route de faire preuve de prudence aux abords de sa commune.