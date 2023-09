Insolite : des appartements de standing et peut-être un restaurant dans le château de Mercy

Le château de Mercy, situé juste à côte de l'hôpital du même nom, se voit offrir une énième nouvelle vie ! Construit sous la première Annexion allemande (1904) par une riche famille mosellane, l’édifice de trois étages, dont la façade est constituée de la fameuse pierre de Savonnières, et dont la décoration intérieure est inspirée de la célèbre Ecole de Nancy, a été notamment utilisé par les Nazis comme hôpital militaire durant la Seconde Guerre mondiale.

Le château de Mercy a ensuite servi pendant les premières heures de la Guerre Froide de QG à l’état-major de l’aviation royale canadienne, avant son rachat par l’armée française en 1968. En 2000, la ville de Metz rachète le site qui le transfère ensuite à la Saremm, la société d'aménagement et de restauration de Metz Métropole.

En 2018, c'est la société nancéenne Wynne Patrimoine qui signe une promesse de vente pour la reprise du château de Mercy.

En 2021, tout est enfin bouclé, avec l'arrivée d'un promoteur immobilier supplémentaire : le groupe parisien Conserto . Son projet : y construire d’ici deux ans, 27 logements de standing, du T1 au T3, ainsi que des bureaux et des cellules commerciales au rez-de-chaussée. La pose de la première pierre de ce projet de restauration, a eu lieu ce vendredi 29 septembre devant les entreprises partenaires et les élus locaux.

Le permis de construire accordé en 2021

Alors, pas question de faire n'importe quoi dans ce château de Mercy, car il a été classé " monument historique " en 2019, comme l'explique Son Descolonges, le gérant de Conserto : " il y a de nombreuses contraintes historiques et architecturales et on a dû présenter un projet qui devait satisfaire la DRAC et les architectes de Bâtiment de France ".

Dans ce château de Mercy, quelques pièces remarquables, comme l'escalier d'honneur avec sa rampe en fer forgé et en bronze et surmonté des statues de Jeanne d'Arc et de Duguesclin, une grande salle lambrissée à plafond à caissons, ou encore une cheminée Renaissance, " qui vont nécessiter un gros travail de restauration ", souligne Son Descolonges, le gérant de Conserto. Il précise que " 90% des entreprises qui vont travailler sur ce chantier sont mosellanes ou lorraines ".

La célèbre cheminée Renaissance située à l'entrée du château de Mercy © Radio France - Thomas Jeangeorge

Selon ce promoteur immobilier, la vente des 27 logements est quasiment bouclée. Il reste encore quelques lots. Quant aux ERP du rez de chaussée, une enseigne de restauration est sur le point de signer !