Insolite : des castors filmés en Sarthe sur les bords du Loir !

Des castors ont été photographiés et filmés par le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Vallées de la Sarthe et du Loir.

Le castor revient en Sarthe. Selon les membres du CPIE, le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Vallées de la Sarthe et du Loir, on compte environ six familles de ses mammifères dans le département sur les bords du Loir.

Deux d'entre eux ont été aperçu ces dernières semaines sur les bords du Loir grâce à un piège photo. Le mammifère a pu être photographié et filmé.

Le castor repéré en Sarthe. L'animal qui est étudié depuis 2012 dans le département vient d'être vu, photographié, et filmé par le CPIE de la Sarthe et du Loir près de Vaas. Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement étudie régulièrement la présence du castor et ses comportements. Cette année, il a pu être localisé un peu plus précisément sur les bords du Loir. Deux individus sur une famille de six ont été photographiés. Le CPIE va continuer à étudier le comportement de ces mammifères protégés. il s'agira notamment d'essayer de retrouver la hutte, l'endroit où ils "nichent" afin de retrouver la totalité de la famille.

Un animal protégé et difficile à voir

Le castor revient en force sur l'ensemble des fleuves de la France et notamment sur le Loir selon le CPIE de la Sarthe et du Loir. C'est un mammifère protégé qui est difficile à voir car il vit la nuit. Il se nourrit de végétaux et ronge les arbres et notamment en Sarthe les peupliers. C'est un mammifère plutôt calme, qui ne vous attaquera pas si jamais vous tombez sur lui en pleine nuit !