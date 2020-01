INSOLITE - Jura : des citoyens veulent acheter une forêt près d'Arinthod

L'association Forêts alternatives du Jura regroupe une cinquantaine d'adhérents. Elle souhaite acheter 15 hectares de forêt dans le secteur d'Arinthod pour la gérer directement et de manière plus écologique. Une première en Franche Comté.

Lons-le-Saunier, France

Et si on s'achetait une forêt ? C'est le souhait de l'association Forêts alternatives du Jura qui se crée ce week-end à Lons-le-Saunier. Elle regroupe une cinquantaine de citoyens du Jura qui veulent gérer directement et de manière plus écologique quinze hectares de de forêt dans le secteur d'Arinthod. Bénévole à France nature environnement et membre de l'association, Laure Subirana est à l'origine de cette initiative pour le moins originale. Elle était notre invitée ce lundi matin.

Des particuliers qui achètent leur propre forêt : c'est une première en Franche-Comté ?

"En Franche-Comté c'est effectivement une première mais cela existe déjà ailleurs, on s'est notamment inspiré de l'exemple du Morvan. Une forêt nous intéresse particulièrement, mais pour pouvoir l'acheter rapidement nous sommes _obligés de passer par le statut associatif._"

Les forêts disparaissent au profit de champs d'arbres

Pourquoi ce souhait d'acheter et gérer vous-même votre propre forêt ?

"La gestion intensive des forêts est en train de se développer, elles disparaissent au profit de champs d'arbres. On fait des coupes rases, on coupe tout et on replante des résineux généralement. Cela devient de plus en plus le cas dans le Jura. Et du coup _des forêts anciennes deviennent des plantations_. C'est toute la filière bois qui est en train de s'industrialiser, avec pour conséquence la disparition des petites scieries par exemple. Nous souhaitons retrouver des forêts vivantes, déjà pour la nature mais aussi pour la résilience face au changement climatique et enfin pour maintenir les savoir-faire ancestraux d'ébénisterie de menuiserie ou encore de bûcheronnage."

Trouver 50.000 euros

Pour acheter ces quinze hectares de forêt dans le secteur d'Arinthod, votre association doit trouver au moins 50.000 euros ?

"Oui, l'association va passer par du financement participatif. Toutes les personnes intéressées par l'initiative qui souhaitent rejoindre l'association ou participer à ce financement participatif peuvent envoyer un mail à laurence.subirana@orange.fr"