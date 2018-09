On attend avec impatience le clasico dans l'hémicycle

Paris, France

Le 19 septembre dernier, Hugues Renson l'avait promis sur les réseaux sociaux (*). Le vice président de l'assemblée nationale et député LREM du 13e arrondissement allait créer un groupe de supporters du PSG à l'Assemblée nationale. Une riposte à l'annonce d'Eric Diard, député des bouches du Rhône, qui a lancé lui le groupe des "députés supporters de l'OM".

C’est la Provence qui l’annonce, quel paradoxe !



Avec @PA_Anglade, nous mettrons bientôt en place une association de parlementaires supporters du @PSG_inside



Sur le modèle de ce qu’a proposé @DiardEric pour les députés qui suivent l’@OM_Officielhttps://t.co/sYVO0BBoIh — Hugues Renson (@huguesrenson) September 19, 2018

Accompagné de Pieyre-Alexandre Anglade, député des Français du Benelux, Hugues Renson a donc lancé son projet qui va voir le jour très prochainement. Ce groupe, cette association aura pour but de rassembler les fans et sympathisants du PSG dans l'hémicycle. Le député du 13e arrondissement de Paris est un ancien des tribunes du parc. Il est en première ligne sur le dossier du retour des places debout dans les stades et discute régulièrement avec les associations de supporters, dont le Collectif Ultras Paris (CUP).

"Ça s'adresse aux députés de tous les groupes"

Actuellement en déplacement au Canada, Hugues Renson nous a accordé quelques minutes pour évoquer cette initiative... surprenante.