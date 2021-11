INSOLITE : des élèves dijonnais de Saint Bénigne en quête du Saint Graal

La classe d'art dramatique de groupe privé Saint Bénigne de Dijon a décidé d'exposer au grand public le résultat de son travail. Ses élèves ont réalisé une web-série diffusée sur You Tube, tous les vendredis après-midi. Son thème ? La quête du Graal et la légende du Roi Arthur.

Un projet né du confinement et de la débrouille

Traditionnellement, les élèves de la classe d'art dramatique présente une pièce travaillée tout au long de l'année dans la salle du théâtre des Feuillants à Dijon, mais à cause de la crise sanitaire et la fermeture prolongée des salles de spectacles, il planait une grosse incertitude sur la possibilité de jouer sur scène, d'où l'idée de cette web série co-écrite par les élèves de 3eme et leur professeur Emmanuel Collin. C'est donc pour cette raison qu'est née cette web série. Restait à trouver un fond vert pour incruster les images, et c'est en récupérant une vieille moquette à la foire que cela a été rendu possible.

De multiples inspirations pour un vrai feuilleton

La série comprend déjà six épisodes et une bande annonce. Elle devrait au final comprendre pas moins de trente petits films. Elle est enrichie chaque semaine d'un nouvel opus mis en ligne le vendredi après-midi. L'histoire s'inspire notamment des Monty Python, une troupe d'humoristes rendue célèbre initialement grâce à sa première création, la série télévisée "Monty Python's Flying Circus" à la télévision britannique. Mais les élèves âgés de 15 ans s'inspirent aussi de la série Kaamelott sur M6 réalisée par Alexandre Astier.

Pour l'instant, les vidéos ne comptent que quelques centaines de vues sur la chaîne You Tube du groupe Saint Bénigne, qui compte, pour sa part, 197 abonnés.