INSOLITE - Des "influenceurs" taille mannequin pour la Haute Bourgogne

Connaissez-vous Oscar et Clotilde ? Ce sont les nouveaux ambassadeurs estivaux de la Haute Bourgogne. Ces mannequins viennent de quitter les vitrines des Galeries Lafayette de Dijon pour un périple touristique et gastronomique, sous la houlette du club des restaurateurs de Haute Côte-d'Or.

Le confinement, Oscar et Clotilde connaissent bien. Après avoir passé des années enfermés derrière une vitrine dans un magasin, ces deux mannequins entament aujourd'hui une grande tournée en Haute Bourgogne. Ils vont promouvoir à chaque arrêt, un restaurant, un site ou une activité proposée dans la région.

Qui sont Oscar et Clotilde ? Copier

Tout est parti des suites du confinement

On trouve à l'origine de cette histoire insolite, Clotilde Landais, la patronne du restaurant "La table de Clotilde" à Salives. C'est d'ailleurs depuis son établissement qu'a été donné ce mercredi 18 juin, le coup d'envoi de cette opération destinée à mettre en valeur le nord de la Bourgogne.

L'idée est partie de la lecture d'un article dans la presse relatant l'initiative d'un chef New Yorkais de placer des bustes de mannequins à des tables pour respecter les distanciations sociales imposées par l'épidémie de coronavirus. Clotilde Landais a trouvé cette idée formidable, d'autant plus qu'elle évite d'installer des plexiglas entre les tables et donc permet de garder la convivialité importante dans un restaurant.

Arole Dupaty, Clotilde Landais et Caroline Llinarès accompagnés d'Oscar et Clotilde - SCPB

Les Galeries Lafayette de Dijon ont répondu "Oui" tout de suite

Sollicitée pour le prêt de mannequins, la direction des Galeries Lafayette a été séduite sur le champs et a accepté de participer. Mais les règles de distanciations sociales ayant été assouplies, l'idée de départ a évolué. "On s'est dit qu'on allait prendre un couple de mannequins et leur donner un prénom à chacun et qu'ils allaient devenir des ambassadeurs, des influenceurs et se rendre chez des restaurateurs, des hôteliers ou dans des lieux touristiques de la Haute Bourgogne." explique Caroline Llinarès, chargée de communication des Galeries Lafayette de Dijon.

L'inauguration de l'opération a réuni des membres du club des restaurateurs de Haute Côte-d'Or, le maire de Salives et des partenaires - SCPB

L'idée a séduit le club des restaurateurs et hôteliers de Haute Côte-d'Or

Arole Dupaty, le président du Club des Restaurateurs et Hôteliers de Haute Côte-d'Or a lui aussi trouvé l'idée ingénieuse et originale et ce sont du coup, une quarantaine d'établissements et autant de partenaires qui se sont associés à cette opération qui débute tout juste. Oscar et Clotilde vont sillonner les établissements et les sites, avec à chaque étape des indices et des cadeaux à gagner pour une valeur totale de 3.500 euros. Vous pourrez suivre ces drôles d'aventures sur Facebook pendant tout l'été et découvrir la Haute Bourgogne en version VIP. Le plastique, c'est vraiment fantastique !!