Insolite : des lamas sur des voies ferrées en Isère

Tullins, France

On parle souvent des vaches qui regardent passer les trains et bien hier à Tullins-Fures, point de vaches, mais ...des lamas ! Des lamas qui divaguaient sur les voies. Le trafic a été perturbé sur l'axe Valence-Chambéry-Grenoble avec des retards et 5 trains supprimés. Les gendarmes de la compagnie de St Marcellin sont intervenus pour inviter les lamas et leur propriétaire à quitter les voies.