INSOLITE - Des mamies poitevines posent avec des bikers en Harley Davidson pour un calendrier

Saint-Maurice-la-Clouère, France

Elles ont les cheveux blancs... dans le vent. Ils ont les bras recouverts de tatouage ! Huit retraitées de Gençay et Saint-Maurice-la-Clouère (Vienne) posent avec des bikers en Harley Davidson dans un calendrier insolite que France Bleu Poitou révèle ce vendredi.

"C'était une journée inoubliable", pour Louisette, 87 ans. - ©LACEPA

Quand les moteurs se sont mis en marche alors là j'ai eu les poils au garde à vous ! J'avais la patate ! (Jocelyne, 67 ans)

"Ah moi j'aime la vitesse, même si dans ma vie je me suis déjà cassé la figure", raconte Étiennette, une retraitée "toute jeune", insiste-t-elle. "Allez fonce", lance cette octogénaire. "Quand on leur proposait de monter sur la moto, elles ne se faisaient pas prier, pareil lorsqu'on leur proposait de tourner la poignée d'accélération, fallait pas leur répéter deux fois", se souvient Christophe, un jeune biker de Poitiers. "Il y avait de grands sourires, c'était plus que plaisant."

Simulation d'une course entre des bikers en Harley et des mamies en déambulateurs ! - ©LACEPA

"Je n'ai pas dit que j'avais deux prothèses de hanche sinon ils ne m'auraient pas laissée monter sur la Harley !"

C'est Isabelle Provost, une spécialiste de l'animation en gérontologie, qui a eu l'idée d'un tel calendrier. "Ces retraitées avaient envie de prouver à leur famille que ce n'est pas parce qu'on est vieux que l'on s'arrête de vivre, bien au contraire". L'ancienne auxiliaire de vie est la cofondatrice de Lacepa (Lieu d'accueil, de créativité et d'échange pour personnes âgées), une jeune structure du Sud-Vienne qui vient en aide aux seniors isolés et privés d'animations.

"Ah bah moi j'ai fait un bras de fer ! Je suis assez corpulente et on m'a mis un petit biker en face, c'était fait d'avance... Evidemment que j'ai gagné !" (Louisette, 80 ans)

Louisette, 80 ans, en plein bras de fer, pour l'illustration du mois de mars 2020. - ©LACEPA

"Au début on avait un peu peur parce qu'ils faisaient mauvais garçons !"

Avec ce calendrier insolite, l'association Lacepa a voulu changer le regard sur le vieillissement. "Cela permet aussi aux bikers de changer leur image de voyou", estime Isabelle Provost. "On en joue un petit peu forcément [de cette image], quand on arbore la barbe, le tatouage avec des têtes de morts", reconnaît Christophe, l'un des huit bikers de Poitiers.

"Les bikers sont des gens charmants !" (Edith, 89 ans)

Étiennette s'est légèrement blessée à la jambe en montant sur une Harley. Et pourtant elle en redemande ! - ©Lacepa

"Faire ce calendrier, c'était magique", résume Sébastien Provost, cofondateur de Lacepa et auteur des photographies du calendrier. "Je suis très fière d'être avec ces messieurs qui avaient mauvaise réputation, moi j'étais très heureuse et ce jour-là je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier soupir."

Jocelyne, 67 ans, a réalisé son rêve de se déguiser en mécanicienne. Le visage noirci de tâches de graisse, elle a pris la pose, "j'ai toujours aimé mettre mes mains dans ce qui n'est pas propre".

Louisette, 87 ans, offre un baiser à un biker de Poitiers. - ©Lacepa

Seul bémol pour ces retraitées, le bruit des Harley Davidson. "C'est un peu fort", ose Etiennette. "Nous, on n'appelle pas ça du bruit mais de la musique", répond en souriant Christophe.

Après l'effort (le calendrier), le réconfort pour les mamies et les bikers - ©Lacepa

Disponible via le profil Facebook de Lacepa, ce calendrier est proposé au prix de 5 euros, mais les clients généreux peuvent évidemment donner davantage. Les recettes iront dans les caisses de l'association Lacepa qui organise des ateliers cognitifs et créatifs pour des personnes âgées isolées vivant à la campagne. Ces initiatives leur permettent de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Mais la structure attend désespérément des aides publiques, seule AG2R La Mondiale les soutient financièrement.