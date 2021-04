INSOLITE : des nids de cigognes au-dessus de la ligne Dax-Bayonne

"Toujours un moment particulier quand on passe à Rivière" selon Lionel, conducteur du TER Dax-Bayonne. C'est la drôle d'expérience vécue par chaque conducteur sur cette portion. Au-dessus des voies ferrées, suspendues à 6 mètres, les cigognes ont pris l'habitude d'installer leurs nids. Elles nichent donc sur les supports - les ogives - des caténaires et s'adaptent parfaitement à l'étroitesse du support pour implanter leur nid pesant entre 400 et 500 kilos. Au niveau de Rivière, Il y a quasiment un nid sur chaque ogive.

Les cigognes blanches sont présentes en grand nombre dans cette ancienne zone marécageuse située au sud-ouest de Dax entre l'Adour et l'Océan. Cette zone asséchée, les Barthes de l'Adour, est encore humide et constitue une zone de nidification particulièrement propice aux cigognes.

Quand un train passe, les cigognes s'envolent. Un envol à admirer sans modération dans la vidéo ci-dessous.